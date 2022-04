Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Occidentul ca este în cautarea unor noi pretexte pentru a impune sanctiuni împotriva tarii sale, relateaza DPA. Politica occidentala de a pune presiune economica pe Rusia nu va fi abandonata, a spus liderul de la Kremlin, precizând…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a numit, miercuri, pe rusii pro-occidentali "tradatori nationali" din a "cincea coloana", care "nu pot trai fara stridii si libertatea de gen", in cadrul unui discurs televizat, conform CNN. "Occidentul va incerca sa se bazeze pe asa-zisa coloana a cincea, pe tradatorii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca operatiunea sa militara din Ucraina este un "succes" si ca Moscova nu va lasa aceasta tara se devina un "cap de pod" pentru "actiuni agresive" impotriva Rusiei, relateaza France Presse,

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut primul sau discurs despre starea Uniunii. Joe Biden l-a atacat dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un ”dictator” care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin ”s-a inselat”, ”suntem pregatiti, suntem uniti”. Liderul de la Casa Alba…

- Asaltul Kiev-ului. Oficialii ucraineni se așteapta ca astazi sa aiba loc marele atac rusesc asupra Kievului. Volodimir Zelenski este ținta numarul 1, așa cum a declarat ieri. Ucraina se așteapta la un atac de tancuri rusești asupra capitalei sale, Kiev, cel mai tarziu vineri, noteaza The Guardian .…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni seara ca Ucraina este o colonie a Statelor Unite cu ”un regim marioneta” si a acuzat serviciile secrete occidentale ca ajuta Kievul sa comita crime, transmite Reuters. Intr-un discurs televizat, Putin a spus ca situatia din estul Ucrainei (regiunile Donetk…

- Președintele rus Vladimir Putin , a declarat ca, guvernul rus au studiat raspunsurile din partea Statelor Unite și a NATO, dar a ajuns la concluzia ca principalele preocupari ale țarii sale „au fost ignorate”, scrie CNN. Putin nu a spus foarte multe pana acum despre tensiunile de la granița cu Ucraina.…