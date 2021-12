Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia, relateaza Mediafax. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii…

- Tensiunile cu SUA și amenințarea cu invadarea Ucrainei: Vladimir Putin va fi interogat pe larg joi, 23 decembrie, de presa rusa și internaționala cu privire la criza politico-militara care zdruncina echilibrul de securitate european rezultat in urma Razboiului Rece. Pe masura ce se apropie cea de-a…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina pun in pericol inclusiv siguranta Romaniei. O recunoaste chiar Vasile Dincu, ministrul Apararii. Ucraina si Occidentul au denuntat in ultimele saptamani concentrarea unor efective de aproape 100.000 de soldati rusi la frontiera ucraineana, generand temeri cu privire…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca "linia roșie" a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times, scrie Mediafax. Putin…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…

- Chiar in ziua in care Vladimir Putin a acuzat din nou Occidentul ca face exercitii militare "provocatoare" in Marea Neagra si alte regiuni de la frontiera Rusiei, Moscova a raportat succesul unui alt test cu racheta hipersonica Zirkon.

- Comisia Europeana a anunțat ca monitorizeaza unele regiuni din UE pentru a se asigura ca nu se va ajunge la oprirea alimentarii cu gaze. Romania nu este inclusa in aceasta categorie, fiind un „caz atipic”, cu stocuri mai reduse dar „este una dintre puținele țari europene care are și producție proprie…