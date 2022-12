Liderul rus Vladimir Putin a ordonat luni Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa intensifice supravegherea societatii rusesti si a granitelor tarii pentru a preveni riscurile din strainatate si cele reprezentate de „tradatorii din interior”, relateaza Reuters. Intr-un discurs susținut cu ocazia Zilei Serviciilor de Securitate, pe care Rusia o marcheaza marti cu mare fast, Putin […] The post Putin, obsedat de „tradatorii din interior”. A ordonat FSB sa intensifice controlul asupra societații rusești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .