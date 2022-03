Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist rus este anchetat penal și dat in urmarire de Moscova pentru ca a relatat despre crimele comise de ruși in Ucraina și bombardarea țintelor civile de catre invadatori. Rusia a dat o lege care prevede 15 ani de inchisoare pentru cei care „denigreaza” actiunea Moscovei in strainatate.

- Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut disident din Rusia, a fost condamnat marti la inca noua ani de inchisoare, dupa ce un tribunal rus l-a gasit vinovat de frauda la scara larga. Opozantul rus a numit procesul sau unul „fals”. Navalnii se afla deja in inchisoare, ispasind o condamnare de doi ani…

- Liderii din țarile Uniunii Europene vor conveni, in cadrul unui summit, saptamana aceasta, sa achiziționeze in comun gaz, gaz natural lichefiat și hidrogen inainte de iarna viitoare, potrivit unui proiect de declarație a summit-ului. Invadarea Ucrainei de catre Rusia, principalul furnizor de gaze din…

- Rusia a stabilit o zona de excludere aeriana peste regiunea Donbas a Ucrainei, potrivit unui oficial separatist din Republica Populara Donetk, a anuntat vineri Interfax. Potrivit sursei, zona de excludere aeriana din Donbas, care include așa zisele „republici” Donețk și Lugansk, a fost decisa ca urmare…

- Procuratura din Rusia a cerut marti ca opozantul rus Alexei Navalnii sa fie condamnat la inca 13 ani de inchisoare, sub acuzația de frauda și ultraj la adresa instanței, scrie Reuters. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova,…

- Netflix a luat o decizie dura și a anunțat ca se retrage complet din Rusia. Rețeaua sociala Tiktok, extrem de populara in Rusia, a anunțat ca iși limiteaza serviciile in aceasta țara, ca raspuns la cenzura impusa de Putin.

- CNN va opri difuzarea in Rusia dupa adoptarea de catre Moscova a unei noi legi care ar putea trimite la inchisoare pe oricine raspandeste in mod intentionat stiri false, a informat vineri reteaua americana de televiziune axata pe stiri, transmite Reuters."CNN va opri difuzarea in Rusia in timp ce vom…

- BBC suspenda temporar activitatea tuturor jurnalistilor si angajatilor sai din Rusia, dupa ce autoritatile ruse au adoptat o noua legislatie care spune ca raspandirea de informatii „false” reprezinta o infractiune si este pedepsita cu amenzi sau inchisoare.