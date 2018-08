Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de externe Karin Kneissl si invitatii la nunta ei vor avea ocazia sa asculte muzica traditionala ruseasca, gratie presedintelui rus Vladimir Putin, a carui participare la acest eveniment a starnit controverse in Austria, relateaza agentiile dpa si AFP. Vladimir Putin va veni la nunta…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit, duminica, la Kremlin, cu emirul Qatarului, caruia i-a predat balonul Cupei Mondiale, pentru viitoarea gazda a turneului din 2022 (news.ro).In cadrul ceremoniei de la Kremlin, Putin i-a remis balonul oficialal CM presedintelui FIFA, Gianni Infantino,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau din Coreea de Sud, Moon Jae-in, au decis vineri ca vor susține „eforturile pentru denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene”, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Decizia celor doi vine la o saptamana dupa summitul istoric dintre Statele…

- La invitatia omologului sau rus, Igor Dodon a participat joi, 14 iunie, la meciul de deschidere de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia. Presedintele moldovean a fost surprins luand masa alaturi de premierul Dmitrii Medvedev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Presedintele Igor Dodon i-a adresat felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, cu ocazia Zilei Nationale a Rusiei. Seful statului a declarat ca ii face o deosebita placere sa-i transmita liderului de la Kremlin si tuturor cetatenilor rusi, in numele poporului Republicii Moldova, cordiale felicitari…

- Rusia nu are ca scop dezbinarea Uniunii Europene. Este declarația facuta de Vladimir Putin inainte sa soseasca in Austria. Este prima vizita a liderului rus in Europa Occidentala, dupa aproape un an.

- Vladimir Putin face pe niznaiul și declara ca Rusia nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, informeaza BBC. Remarcile sale vin inaintea vizitei in Austria, prima calatorie a liderului de la Kremlin intr-o țara din Europa de Vest in ultimele 12 luni. Vladimir Putin a declarat pentru postul austriac…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…