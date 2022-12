Putin numește pentru prima dată luptele din Ucraina „război” Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru nu este sa invartim roata conflictului militar, ci, dimpotriva, sa […] The post Putin numește pentru prima data luptele din Ucraina „razboi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, dupa incheierea summitului Comunitații Statelor Independente (CSI) din capitala Kazahstanului, Astana, ca nu are „niciun regret” in legatura cu razboiul din Ucraina și a avertizat ca un conflict cu NATO ar duce la o „catastrofa globala”, scrie Sky…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, la o intalnire televizata cu profesorii, ca Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, in ciuda a ceea ce el a numit „situația actuala”, relateaza Reuters. Referindu-se la cele patru regiuni ucrainene controlate parțial de Rusia pe care…

- Klaus Iohannis a anuntat ca a discutat, marti, in pregatirea summiturilor care se vor desfasura la Praga, cu presedintele Consiliului European Charles Michel si premierii Luxemburgului si Finlandei despre situația din Ucraina, energie, securitate si situatia economica, teme care se vor regasi pe agenda…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Viceministrul Apararii din Rusia, generalul de armata Dmitri Bulgakov, a fost inlocuit, sambata din funcție, cu general-colonelul Mikhail Mizintsev, care se va ocupa, in principal, de asigurarea logisticii necesare in contextul mobilizarii parțiale dispuse de Vladimir Putin in criza din Ucraina. Mizinttsev…