Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin, a propus sa discute despre sancțiunile pe care „imperiul minciunii” occidental incearca sa le puna in aplicare. La inceputul intalnirii cu președintele Bancii Rusiei și Guvernul Rusiei, s-a adresat participanților și a menționat ca i-a invitat „pentru a vorbi despre…

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica plasarea in stare de alerta a "fortei de decurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, in a patra zi a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP. EFE noteaza ca seful statului rus a ordonat plasarea fortelor de descurajare…

- Joe Biden a inceput prin a spune ca armata rusa a declansat un atac brutal asupra Ucrainei fara ca Rusia sa fi fost provocata anterior. „Atacul Rusiei reprezinta un atac premeditat care a fost planificat de luni de zile” „Vladimir Putin a pozitionat 175.000 militari si echipament militar la granitele…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar trebui inclus in sanctiunile adoptate impotriva Moscovei, excluderea sa fiind o greseala, este de parere Vera Jourova, vicepresedinta a Comisiei Europene, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. „Vladimir Putin ar trebui sa fie primul pe lista”, a declarat Vera Jourova,…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a inceput deja, așa ca Marea Britanie va impune sancțiuni Rusiei, a declarat marți un ministru de la varful guvernului britanic, in timp ce premierul Boris Johnson a prezidat o ședința de urgența a guvernului cu privire la criza din Ucraina, relateaza Reuters.„Ne-am trezim…

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca Occidentul a ignorat ingrijorarile cheie ale Moscovei atunci cand a raspuns oficial saptamana trecuta la cererile Rusiei de a-i oferi garantii de securitate, relateaza Reuters.