- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca responsabilii de strategiile politice din Occident incearca "sa zdruncine" situatia din Federatia Rusa inainte de alegerile pentru Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului bicameral), preconizate pentru 17-19 septembrie, acuzand…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…

- Alianța Nord-Atlantica refuza contactele cu Rusia la nivelul reprezentanțelor militare, a anunțat ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de la Moscova dedicata securitații internaționale, scrie Izvestia. ”NATO nu vrea deloc sa comunice pe linia militarilor”, a spus șeful…

- In planificarea sa militara, Moscova va ține cont de amplasarea, de catre Washington, a sistemului de aparare antiracheta Aegis Ashore in Polonia, a declarat viceministrul de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, citat de agenția RIA Novosti. Declarația vine in contextul in care Statele Unite…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat in articolul sau publicat in revista ”Rusia in afaceri globale” ca declarațiile venite de la Washington dupa summitul de la Geneva a președinților rus și american, Vladimir Putin și Joe Biden, nu corespund c poziția…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat luni purtatorul de cuvant…

- Rusia va desfașura în aceasta toamna exerciții militare strategice în zona arctica, a anunțat flota nordica a Rusiei, potrivit Interfax, preluata de Reuters. Rusia și-a marit în ultimii ani prezența militara în zona arctica, unde micșorarea zonelor acoperite de gheața…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip…