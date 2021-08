Stiri pe aceeasi tema

- Rusia dorește sa iși asume rolul de mediator in rezolvarea crizei din Afganistan, alaturi de China, Statele Unite și Pakistan, a declarat marti ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit Reuters.

- Președintele Vladimir Putin a respins duminica ideea de a trimite persoane evacuate din Afganistan în țarile din apropierea Rusiei, spunând ca nu dorește „militanți care vin ca refugiați sub acoperire”, scriu agențiile de presa rusești, citate de Reuters și metro.us. Putin a…

- ​Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca eșecul SUA în Afganistan a venit din faptul ca americanii nu au ținut cont de tradițiile și valorile afganilor. ​„Americanii au încercat sa faca acolo ceea ce numeau ei democrație acolo. (...) Este o naivitate sa pretindem ca…

- Ceea ce se intampla acum in Afganistan arata ca negocierile intre talibani si Guvernul actual pentru transferul puterii au esuat, spune analistul de politica externa, Iulian Chifu. Rusia va solicita organizarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Afganistan.…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters.

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre propria statie spatiala, aflata in constructie, a decolat in aceasta saptamana cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Cei trei astronauti vor petrece trei luni in primul modul al statiei, care se asteapta sa aiba o durata de viata in spatiu de…

- Rusia va desfașura în aceasta toamna exerciții militare strategice în zona arctica, a anunțat flota nordica a Rusiei, potrivit Interfax, preluata de Reuters. Rusia și-a marit în ultimii ani prezența militara în zona arctica, unde micșorarea zonelor acoperite de gheața…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre tranșeele construite de Europa in relațiile cu Moscova. El a fost citat de RIA Novosti. "Nu ințelegem cu adevarat ce ii motiveaza pe cei care susțin ca Rusia nu este interesata de dialog... Am spus in repetate rinduri ca sintem deschiși pentru…