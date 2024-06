Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a trezit in mijlocul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala din SUA dintre democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump, iar Rusia nu comenteaza politica interna a SUA, a transmis vineri Kremlinul, potrivit agentiilor Reuters si EFE, scrie AGERPRES.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-o conferința de presa comuna cu liderul american Joe Biden, din marja summitului G7, despre asigurarile președinteui chinez ca nu va vinde armament Moscovei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA - Joe Biden sau Donald Trump.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, intr-un interviu acordat cotidianului american The Washington Post, ca fara ajutorul militar american, blocat in Congres, Ucraina va trebui sa ”dea inapoi” in fata Rusiei, relateaza News.ro."Daca nu exista o sustinere americana, asta inseamna…