Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin nu s-ar fi decis inca daca va candida pentru un nou mandat, al patrulea, la alegerile prezidentiale prevazute pentru anul 2024, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu”, a declarat Dmitri Peskov, intrebat daca Putin a luat decizia de a candida, transmite agentia…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a decis inca daca va candida la scrutinul prezidential din 2024, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS in pagina sa electronica.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu l-a felicitat pe noul premier britanic, Rishi Sunak, dupa intrarea acestuia in functie, pentru ca Marea Britanie este o tara ”inamicala”, anunta miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ”Marea Britanmie face parte dintre tarile din categoria inamicala, deci n-au existat…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, unul dintre principalii colaboratori ai lui Vladimir Putin, a ironizat pe rețelele de socializare demisia premierului britanic Liz Truss, insa a primit și o replica usturatoare de la Elon Musk. „Pa, pa, Liz Truss, felicitari salatei”, a scris pe Twitter…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat in acest sens: „Aceste teritorii…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a dus, marti, la manevrele militare de mare anvergura la care participa mai multe tari aliate Rusiei, inclusiv China, in Extremul Orient rus, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agentiilor ruse de presa, relateaza AFP, citata de News.ro.…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…