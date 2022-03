Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu intentioneaza sa se ascunda de nimeni si este pregatita sa lucreze cu orice partener strain care doreste acest lucru si care nu recunoaste sanctiunile impuse statului rus, a declarat joi Vladimir Putin, in cadrul unei sedinte a Guvernului rus, relateaza Interfax.

- ”Recunoscator leadership-ului personal al SUA si POTUS pentru atacul dat in inima masinii de razboi a lui Putin si pentru interzicerea importului de petrol, gaze si carbune pe piata americana. Incurajez alte state si alti lideri sa urmeze exemplul lor”, a scris Zelenski pe Twitter. Thankful for US and…

- Potrivit Sky News, Putin a facut acest comentariu sambata, la televiziunea rusa de stat.El a reluat teza conform careia Rusia vrea ca Ucraina sa fie "demilitarizata, denazificata" și neutra.Pe de alta parte, liderul rus a dezmințit ca ar vrea sa impuna legea marțiala in țara.Anterior, Kremlinul a susținut…

- Sancțiunile impuse Rusiei, in mod aproape inevitabil, vor genera o sumedenie de victime colaterale. Mai ales la capitolul banci, unele dintre cele mai importante din Romania vor avea de suferit. Problemele bancilor romanești, in contextul sancțiunilor impuse de UE și SUA, vor fi plecat de la creditele…

- Ursula von der Lyen, președinta Comisiei Europene, a transmis al treilea mesaj in cateva ore, impotriva Rusiei. Aceasta a facut declarații alaturi de Charles Michel, președintele Consiliului European. ”Vrem sa deconectam Rusia de la tehnologie, sancțiunile noastre vor crește inflația, vor pune la pamant…

- Administratia Biden a identificat mai multi oficiali guvernamentali si lideri de afaceri rusi de elita pe care SUA intentioneaza sa ii sanctioneze daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei pentru CNN . Oficialul a declarat ca au fost elaborate „pachete de sanctiuni…

- Acumularea trupelor rusești la granița cu Ucraina este provocarea clara a Moscovei la adresa ordinii globale. Europa se afla in pragul unui conflict militar major, iar capacitatea Washingtonului de a influența deciziile Rusiei folosind sancțiuni pare o strategie depașita. Sancțiunile de pana acum s-au…

- Inainte de inceperea seriei de intalniri pentru dezamorsarea crizei cu Rusia, aministratia Biden si aliatii sai au pregatit noi sanctiuni in caz ca Putin invadeaza Ucraina. Diplomatii americani isi fac griji ca Putin ar putea sa se foloseasca esecul discutiilor ca o justificare pentru actiunea militara.