- Explozii puternice au fost raportate in orasul ucrainean Herson, duminica dimineata - potrivit canalelor locale de Telegram. Deocamdata, nu exista informatii oficiale in acest sens si nici comentarii din partea armatei sau a autoritatilor ucrainene. RBC aminteste ca, sambata seara, unele cartiere…

- Victoria Apanasenko, reprezentanta Ucrainei la concursul Miss Univers, s-a afișat cu un costum memorabil, purtand insemne ale razboiului dus de țara sa impotriva rușilor. Victoria #Apanasenko , the representative of #Ukraine at the #MissUniverse contest, showed a bright and memorable costume. pic.twitter.com/GDUoSOi9pt…

- Imaginile surprinse din satelit, publicate de Maxar Technologies, arata cum a fost aproape ras de pe fata pamantului orasul Soledar, unde se dau lupte aprige intre armata ucraineana si fortele ruse, informeaza Mediafax . In prima imagine publicata de Maxar Technologies pe Twitter se poate vedea orasul…

- Comentatorii rusi incep sa glumeasca pe seama faptului ca liderul grupului paramilitar Wagner este adevaratul lider al tarii, scrie jurnalistul Yaroslav Trofimov, corespondent al The Wall Street Journal, intr-un comentariu pe Twitter al filmuletului in care Evgheni Prigojin apare langa fosti detinuti…

- Rusia a cerut, duminica, Grupului celor 20 (G20) sa inceteze discutiile despre securitate si sa se concentreze asupra celor mai stringente probleme socio-economice ale lumii, inaintea unui summit ce se preconizeaza ca va fi dominat de criticile Occidentului la adresa invaziei ruse in Ucraina, informeaza…

- Informații care au inceput sa circule pe canalele de Telegram rusești sugereaza ca trupele lui Vladimir Putin au intrat in panica in timpul retragerii de pe malul vestic al raului Nipru in regiunea Herson, existand pericolul ca situația sa degenereze in haos. Despre aceasta situație au relatat mai mulți…

- Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia, Oleksandr Staruh, a raportat ca, in noaptea de vineri spre sambata, trupele invadatoare ruse au lansat noi atacuri cu rachete S-300 asupra regiunii, avariind trei intreprinderi și mai multe vehicule, anunța RBC, potrivit Rador. Fii la curent…

- Tadeusz Giczan, un jurnalist bielorus și cercetator la Centrul de Analiza Politica Europeana, explica de ce declarațiile belicoase și anunțurile facute recent de Alexandr Lukașenko și alți oficiali de la Minsk sunt de fapt adresate publicului occidental, transmite Hotnews . Giczan amintește intr-o serie…