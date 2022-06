Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, care tocmai a fost condamnat la inca noua ani de inchisoare, a declarat marti ca a primit un nou rechizitoriu din partea justitiei ruse, de data aceasta pentru extremism, transmite dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a declarat, marti, ca a fost acuzat intr-un nou dosar penal si risca inca 15 ani de inchisoare pe langa pedeapsa pe care o executa in prezent, daca este gasit vinovat, relateaza Reuters. In postarile de pe retelele sociale, Navalnii a spus ca a fost acuzat de crearea unei…

- Liderul incarcerat al opoziției ruse Aleksei Navalnii, 45 de ani, a transmis marți, pe conturile sale de socializare, ca a fost pus sub acuzare intr-un nou dosar penal și risca inca 15 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, relateaza BBC și Reuters.Potrivit lui Navalnii, in noul dosar, autoritațile…

- Opozantul rus aflat in detentie Aleksei Navalnii a indemnat joi gigantii occidentali din domeniul tehnologiei sa deschida un „front al informatiei” prin intermediul unor campanii publicitare menite sa ajunga la rusi.

- Acest text, a carui semnatura prezidentiala marcheaza intrarea in vigoare, pedepseste „difuzarea publica de informatii false cu buna stiinta sub pretextul unor informatii fiabile” despre „activitati ale organelor de stat ruse in afara teritoriului rus”.Pedeapsa prevazuta creste la 15 ani de inchisoare…

- Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut disident din Rusia, a fost condamnat marti la inca noua ani de inchisoare, dupa ce un tribunal rus l-a gasit vinovat de frauda la scara larga. Opozantul rus a numit procesul sau unul „fals”. Navalnii se afla deja in inchisoare, ispasind o condamnare de doi ani…

- Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut disident din Rusia, a fost condamnat marti la inca noua ani de inchisoare, transmite Reuters.Cu cateva ore inainte de a stabili pedeapsa, instanta care l a judecat retinuse acuzatia de escrocherie din rechizitoriu. Pedepsa maxima pentru infractiunea respectiva este…

- Netflix a luat o decizie dura și a anunțat ca se retrage complet din Rusia. Rețeaua sociala Tiktok, extrem de populara in Rusia, a anunțat ca iși limiteaza serviciile in aceasta țara, ca raspuns la cenzura impusa de Putin.