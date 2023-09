Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 11 septembrie, ca președintele rus Vladimir Putin „se bucura de un sprijin absolut din partea populației”, adaugand ca daca acesta va candida din nou la alegerile prezidențiale de anul viitor, „nimeni nu va putea concura cu el”, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ca ”nu poate confirma” un posibil viitor summit Putin-Kim Jong un. In schimb, Serghei Șoigu a anunțat luni ca Rusia și Coreea de Nord discuta posibilitatea organizarii de exerciții militare comune. ”De ce nu? Coreea de Nord este vecinul…

- Compania Carlsberg este „șocata” de confiscarea afacerilor sale din Rusia luna trecuta și producatorul de bere nu are idee ce se va intampla in continuare, a spus miercuri, 16 august, directorul sau executiv, citat de Reuters și Hotnews . Carlsberg are 8 berarii și 8.400 de angajați in Rusia, țara…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat luni ca Moscova stie „foarte bine” ca NATO si Statele Unite furnizeaza informatii Ucrainei, insa acesta nu este un motiv de rupere a relatiilor diplomatice cu Occidentul, dupa atacul asupra podului peste Stramtoarea Kerci, transmite Reuters,…

- Posibila aderare a Ucrainei la NATO va avea consecințe foarte negative pentru sistemul de securitate din Europa și va fi o amenințare absoluta pentru Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov.Rugat de jurnaliști sa comenteze declarația președintelui american Joe Biden…

- Kremlinul a refuzat joi, 29 iunie, sa dea detalii despre soarta generalului rus Serghei Surovikin, al carui statut și locație nu au fost facute publice dupa revolta armata eșuata a mercenarilor Wagner, de sambata, informeaza Reuters.Supranumit de presa rusa "generalul Armageddon" pentru tacticile sale…

- Kremlinul anunta marti ca nu detine nicio informatie despre locul unde se afla seful gruparii paramilitare Wagner Evgheni Prigojin, relateaza BBC News. Un acord care a pus capat, sambata seara, rebeliunii ii permite lui Prigojin sa se exileze in Belarus, iar mercenarilor acestuia Putin le-a dat luni…

- Evgheni Prigojin se va muta in Belarus in baza unui acord negociat de presedintele belarus pentru a pune capat revoltei armate de astazi impotriva conducerii militare a Rusiei, a declarat Kremlinul.Seful Wagner si luptatorii sai vor fi, de asemenea, ferici de urmarire penala in temeiul acordului, a…