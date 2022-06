Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. "Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va avea convorbiri telefonice cu președinții ucrainean și rus, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, luni, 30 mai. „Speram ca razboiul dintre Rusia și Ucraina sa se incheie cu pacea cat de curand, dar se pare ca situația se inrautațește pe…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…

- Razboiul din Ucraina va continua pana cand „Rusia va decide sa ii puna capat” si cand va exista „posibilitatea semnarii unui acord politic serios”, intre cele doua parti beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, in cadrul unui interviu pentru CNN. „Razboiul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

- Vizita cancelarului austriac Karl Nehammer la Moscova, unde se va intalni, luni dupa-amiaza, cu presedintele Vladimir Putin, are scopul de a i se spune liderului rus adevarul despre razboiul din Ucraina, a afirmat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters, citata de…