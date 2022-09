Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti, ca armele si echipamentele rusesti folosite impotriva fortelor ucrainene au o "eficienta ridicata", relateaza CNN. "Armele rusesti folosite in timpul operatiunii (militare speciale) arata o eficienta ridicata", a declarat Putin, in cadrul unei intalniri…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care parasesc Ucraina pentru a veni in Rusia, relateaza Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (aproximativ…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari marti ca gigantul din domeniul gazelor Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP, citata de Agerpres. „Gazprom si-a indeplinit, continua…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran. „As vrea sa va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a eliberat pe Dmitri Rogozin din funcția de director al Roscosmos, agenția spațiala rusa, potrivit unui decret postat pe site-ul Kremlinului. In locul lui a fost numit Iuri Borisov, care a fost pana acum vicepremier. Acesta a preluat funcția de viceprim-ministru responsabil…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar fi lansat Razboiul rus in Ucraina daca ar fi fost femeie, apreciaza premierul britanic Boris Johnson, care considera de dorit ca la putere sa se afle mai multe femei, relateaza AFP. „Daca Putin ar fi fost femeie, cea ce nu este, evident, cred intr-adevar ca nu s-ar…