Avertismentul Rusiei cu privire la minele depuse de fortele ucrainene in Marea Neagra

Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor… [citeste mai departe]