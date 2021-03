Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este pregatita sa comande vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V pentru Germania daca vaccinul va fi autorizat in UE, informeaza Agerpres. „In ceea ce priveste vaccinul rusesc, consider ca orice vaccin autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente ar…

- Presedinta consiliului de administratie al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA), Christa Virtumer-Hoche, a sfatuit tarile membre ale Uniunii Europene sa nu autorizeze în regim de urgenta vaccinul rusesc Sputnik V împotriva COVID-19. 'Se poate compara putin cu ruleta…

- Europa nu a aprobat inca folosirea Sputnik V, primul vaccin impotriva coronavirusului din lume, deși Fondul rus de investiții directe a trimis o cerere de inregistrare a primului vaccin rus la Agenția Europeana pentru Medicamente la sfirșitul lunii ianuarie. Dar deocamdata nu au primit nici un raspuns,…

- Seful guvernului austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca a discutat cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre utilizarea vaccinului Sputnik V in Austria, desi a conditionat-o de aprobarea sa de catre Uniunea Europeana, relateaza EFE. 'Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin, suntem in contact…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 ar putea fi produse in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca in timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a propus ajutorul Institutului Paul Ehlich (PEI) in eforturile de inregistrare a vaccinului "Sputnik V" in UE. Despre acest lucru ea a anunțat joi, in cadrul unei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, inaintea unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind conflictul din Nagorno-Karabah, au anuntat Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP,

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat cu cancelarul german Angela Merkel despre eventualitatea unei „productii comune de vaccinuri” impotriva noului coronavirus, a anuntat marti Kremlinul, in contextul in care Moscova cauta sa-si creasca capacitatea in acest domeniu, relateaza AFP.