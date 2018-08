Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00 ora locala) in Castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala germana situata la 70 km nord de Berlin. Purtatorul de cuvant al cancelariei germane, Steffen Seibert, a precizat doar ca se va discuta despre 'razboiul din Siria' si 'situatia din estul Ucrainei', precum si 'probleme economico-energetice'. Contactele la cel mai inalt nivel dintre Rusia si Germania au fost reluate in ultimele luni, in timp ce relatiile dintre cele doua state au fost glaciale din2014, adica de la inceputul conflictului in Ucraina.

Vor…