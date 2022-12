Putin merge în Donbas. Peskov are detalii Vladimir Putin va merge “la momentul potrivit” in Donbas, a anuntat, sambata, Kremlinul, in contextul in care presedintele rus nu a vizitat inca aceasta zona din estul Ucrainei pe care a anexat-o la sfarsitul lunii septembrie, fara insa ca armata sa o controleze pe deplin. “La timpul potrivit, desigur, o astfel de vizita va avea loc. Este o regiune a Rusiei”, a declarat purtatorul de cuvant Dmitri Peskov. Regiunea Donbas a fost anexata la finalul lunii septembrie, dar unele parti sunt controlate si de autoritatile de la Kiev. Barajele artileriei ruse au inceput sa scada in intensitate pe frontul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina este in parte menita sa epuizeze rezervele de aparare aeriana ale Kievului și sa obțina in cele din urma dominația cerului, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, potrivit Reuters. In ultima saptamana, Rusia a lovit cu rachete…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de circa 400 de milioane de dolari si care va cuprinde in premiera tancuri, acestea urmand sa fie preluate din dotarea armatei Republicii Cehe si vor fi reparate si modernizate intr-un program la care va participa si Olanda, relateaza…

- Serviciile secrete ucrainene avertizeaza ca Vladimir Putin incearca sa atraga Belarus intr-un razboi deschis cu Ucraina. Concomitent, conform serviciilor militare de informații ale Kievului, Belarus are mobilizate la granița cu Ucraina 6 batalioane, care totalizeaza 6.000 de militari, informeaza Kyiv…

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va da un „raspuns adecvat” la orice incercare a trupelor armate ucrainene de a intra pe teritoriul rus, inclusiv in Crimeea anexata, teritoriu care aparține, din punct de vedere juridic, Ucrainei. „Crimeea este o parte integranta…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Berlin, Serghei Neceaev, a criticat din nou Germania pentru ca a livrat arme grele Ucrainei, in timp ce Kremlinul se afla sub presiunea de a opri contra-ofensiva ucraineana, informeaza luni dpa, transmite AGERPRES . „Livrarea de arme letale regimului ucrainean – care sunt…

- SUA vor livra Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 675 milioane de dolari. Despre aceasta a anunțat secretarul apararii, Lloyd Austin, la 8 septembrie, la baza americana Ramstein din Germania, unde s-au reunit aliatii Kievului pentru a-si coordona sprijinul, transmite AFP și Agerpres. Acest…