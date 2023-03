Președintele rus Vladimir Putin va vizita Crimeea in data de 18 martie, la noua ani de la anexarea acestei peninsule ucrainene in urma unui referendum controversat, nerecunoscut de Occident, și dupa o invazie militara care a anticipat razboiul declanșat ulterior in Donbas. Anunțul oficial a fost facut de purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri […] The post Putin merge in Crimeea pe 18 martie, la noua ani de la anexarea ilegala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .