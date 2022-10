Stiri pe aceeasi tema

- Apar primele concluzii ale anchetei privind incendiul de la Podul Kerci, mandria Rusiei in legatura cu Crimeea. Dupa vizionarea imaginilor, succesiunea evenimentelor a fost facuta publica. In prima faza a explodat un camion, apoi un vagon-cisterna al unui tren ce circula pe o ruta paralel. Un important…

- UPDATE 10:40 - Rușii bombardeaza puternic orașul Bahmut, din regiunea Donețk. Partea din est a orașului este complet distrusa, anunța Nexta.The occupiers are barbarically shelling #Bakhmut , #Donetsk region. The eastern part of the city is already almost completely destroyed. pic.twitter.com/ZSkvIrn7o3…

- In timp ce militarii ruși dau dovada de lipsa de camaraderie și iși abandoneaza deseori pozițiile pe linia frontului, soldații ucraineni lupta pentru eliberarea naționala și ataca cu aplomb trupele inamice, surprinse de puterea contraofensivei cu care se

- Rusia a trimis cel puțin 300 de milioane de dolari in total unor partide politice și candidați din peste 20 de țari dupa anul 2014 pentru a-și exercita influența, se arata intr-un raport realizat de serviciile de informații americane.Anunțul a fost facut de un oficial american, care a explicat ca aceste…

- In ultimele 24 de ore, au avut loc lupte grele pe trei fronturi din Ucraina, ocupanții ruși fiind nevoiți sa confrunte amenințari pe un front cu o lungime de 500 de kilometri, afirma ultima evaluare privind razboiul pe care a publicat-o miercuri Ministerul britanic al Apararii, transmite Hotnews . Principalele…

- In aceasta dimineața au fost raportate mai multe explozii in Sevastopol, portul din Crimeea unde se afla flota armatei Rusiei la Marea Neagra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- In dimineața zilei de 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina. Printre cei care au participat la invazie s-a numarat și Pavel Filatiev. Parașutistul in varsta de 33 de ani a petrecut doua luni in prima linie, dupa care a parasit armata din motive de sanatate. Acum, Filatiev se opune razboiului. A…

- Intreaga armata a Rusiei ar trebui sa fie desemnata ca organizatie terorista, pentru ca a ucis maai multi civili decat toate organizatiile teroriste la un loc, a declarat Dan Rice, consilierul sefului armatei ucrainene, Valeri Zaluzni, potrivit Ukrinform. "Sunt de acord suta la suta ca Rusia ar trebui…