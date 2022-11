Putin le spune mamelor soldaților ruși care luptă în Ucraina că „împărtășește durerea lor”, dar nu are regrete VIDEO Președintele Vladimir Putin, s-a intalnit cu mamele soldaților ruși care lupta in Ucraina, spunandu-le ca nu regreta ca a lansat așa-numita „operațiune militara speciala” și a afirmat ca impartașește suferința lor, relateaza CNN . In cadrul unei intalniri preinregistrate și difuzate de mass-media de stat, Putin le-a spus mamelor soldaților sa nu creada tot ce vad la televizor sau citesc pe internet, susținand ca circula multe „falsuri” despre conflict. Stand alaturi de grupul de mame in jurul unei mese cu ceai, prajituri și boluri cu fructe de padure proaspete, Putin a spus ca el și intreaga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

