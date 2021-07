Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a asigurat, duminica, cu ocazia unei parade navale la care a asistat la Sankt Petersburg, ca flota rusa este capabila sa depisteze si sa distruga „orice tinta”, potrivit AFP.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat joi reluarea zborurilor charter spre Egipt, dupa sase ani de la suspendarea lor din ratiuni de securitate nationala in urma prabusirii unui avion, transmite Reuters. Zborurile au fost stopate dupa ce un avion Metrojet cu turisti rusi la bord, care…

- Orasul Moscova a anuntat vineri ca isi inchide zona dedicata fanilor EURO 2020 in capitala rusa si interzice toate evenimentele de divertisment reunind peste 1.000 de persoane din cauza cresterii recente a cazurilor de COVID-19, informeaza France Presse. Rusia, cu capitala in frunte, se confrunta cu…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca minim 50% dintre ucraineni nu doresc sa intre in NATO și sa devina „carne de tun”. Totodata, liderul de la Kremlin a ținut sa critice Kievul pentru ca nu s-ar fi conformat cu acordurile de la Minsk in ceea ce privește regiunea Donbas, potrivit Reuters. Intr-o…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu mai este in pozitia de a avea influenta asupra actiunilor militare ale Rusiei la el in tara din cauza dependentei sale fata de Moscova, a declarat miercuri ambasadoarea SUA in Belarus, Julie Fisher, relateaza Reuters. Rusia si Belarusul planuiesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca au fost parcurse noi etape în constructia gazoductului Nord Stream 2, menit sa furnizeze gaz rusesc în Europa si care s-a confruntat cu numeroase obstacole.„În urma cu doua ore si jumatate, montarea primei linii a gazoductului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat vineri legea care interzice colaboratorilor organizatiilor calificate drept "extremiste" sa participe la alegeri, o masura denuntata de opozitie care o vede ca pe un mijloc de a o neutraliza inaintea alegerilor legislative din septembrie, potrivit France…