- Presedintele Vladimir Putin a laudat sambata Biserica Ortodoxa Rusa pentru sprijinirea fortelor Moscovei care lupta in Ucraina, intr-un mesaj de Craciunul ortodox pe stil vechi conceput pentru a aduna oamenii in spatele viziunii sale despre Rusia moderna, informeaza Reuters.

- Spionajul militar din Ucraina a sustinut ca Rusia ar urma sa ordone mobilizarea a 500.000 de recruti in ianuarie, in plus fata de cei 300.000 chemati la arme in octombrie, un alt semnal aparent ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, scrie The Guardian, citat de News.ro. Vadim…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…

- Președintele Vladimir Putin le-a cerut vineri șefilor industriei de aparare din Rusia sa iși intensifice eforturile pentru a se asigura ca armata rusa primește rapid toate armele, echipamentele și dotarile militare de care are nevoie pentru a lupta in Ucraina, informeaza Reuters . Putin, care a prezentat…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict „indelungat” si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP, potrivit presei romane .

- Fosti detinuti care au parasit recent inchisorile din Rusia ar putea fi recrutati pentru a lupta in Ucraina. Președintele Vladimir Putin a modificat legislația privind chemarea rezerviștilor pentru a include barbații condamnați pentru infracțiuni grave care au parasit recent