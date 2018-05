Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat vineri ca lumea are nevoie de "pace comerciala", nu de "razboi comercial", facand apel la punerea in aplicare a unor noi reguli comune pentru a stopa restrictiile tot mai mari asupra schimburilor comerciale, informeaza AFP. "Astazi, nu avem nevoie de razboaie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au lasat la o parte divergentele si si-au dat mana la Sankt Petersburg, fosta capitala a Rusiei tariste, cu prilejul unui forum economic.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret care promulga o decizie recenta cu privire la prelungirea sanctiunilor impuse unor companii si entitati ruse, a anuntat vineri pe site presedintia ucraineana, relateaza Reuters. Consiliul de Securitate si Aparare a Ucrainei a adoptat la inceputul…

- Presedintele moldovean prorus Igor Dodon apreciaza ca diaspora moldoveana din Rusia ar avea nevoie de cel putin 150 de sectii de votare in viitoarele alegeri parlamentare, scrie portalul de propaganda Sputnik, citat de news.ro.Dodoan s-a intalnit sambata cu reprezentanti ai diasporei moldovene…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu oferit de analistul american Peter Doran, presedintele CEPA, pe tema propagandei Rusiei și a ”strategiei haosului” lui Vladimir Putin din Europa de Est.Digi24: Rusia incearca sa dezbine societatea romaneasca prin aparatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare.Putin a facut comentariile in timpul unui…