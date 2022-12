Putin la Belarus analizează următorii pași în războiul din Ucraina. Discuții depre armele nucleare Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a avut loc la cateva ore dupa cel mai recent atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei. Moscova a vizat rețeaua electrica a Ucrainei incepand din octombrie, ca parte a unei strategii de a priva țara de caldura și energie in timpul iernii. Scurta sa calatorie ar putea anunța mai mult sprijin militar pentru… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

