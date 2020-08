Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana dupa ce președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a susținut ca a caștigat 80% din voturi la alegerile prezidențiale, a avut loc cel mai mare protest, transmite The Guardian . Zeci de mii de belaruși s-au adunat in Capitala, dar și in alte orașe pentru „Marșul Libertații”. Aceștia…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat increzator ca problemele din Belarus se vor rezolva, dupa ce a discutat prin telefon, sambata, cu omologul sau de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, anunta Kremlinul."La initiativa partii belaruse, Vladimir Putin a avut o conversatie prin telefon…

- Ministrul rus al sanatații a aprobat folosirea primului vaccin anti-COVID-19 din lume, la mai puțin de doua luni dupa ce au fost incepute testele pe oameni. Anunțul a fost facut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus ca fiica lui se numara printre cei care au fost vaccinați, relateaza Russia…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat marti ca Guvernul este responsabil de organizarea alegerilor locale si i-a solicitat premierului Ludovic Orban sa vina in Parlament si sa spuna daca scrutinul poate fi organizat, potrivit Agerpres.

- CHIȘINAU, 17 iul – Sputnik. Autoritațile Republicii Moldova iși doresc in continuare contractarea unui credit in valoare de 200 de milioane de euro de la Federația Rusa. Reamintim ca un asemenea credit a fost convenit anterior, dar contractarea lui a fost blocata printr-o decizie a Curții Constituționale,…