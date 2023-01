Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut discursul de sfarsit de an in Parlamentul de la Kiev si a afirmat ca rezistenta in fata invaziei Rusiei a facut din Ucraina un lider mondial, transmite BBC, relateaza Rador.

Ucraina coopereaza in mod direct cu Statele Unite, precum și cu alte țari, pentru a introduce noi sancțiuni eficiente impotriva Rusiei, dupa atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene, a declarat ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citat de Ukrinform, conform Rador.

Autoritatile de la Kiev au anuntat vineri ca vor construi un zid de beton armat si alte fortificatii la granita cu Belarus, un stat aliat apropiat al Rusiei, pe care aceasta l-a folosit baza pentru invadarea Ucrainei, relateaza Rador.

Forțele Aerospațiale ale Rusiei folosind arme de inalta precizie au lichidat pana la 100 de militanți ai formațiunilor naționaliste și mercenari straini care luptau in Ucraina, a anunțat, duminica, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, scrie TASS, potrivit Rador.

Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.

Statele Unite dețin informații care indica faptul ca Coreea de Nord furnizeaza Rusiei in secret un numar "semnificativ" de obuze de artilerie pentru razboiul din Ucraina, potrivit Reuters, relateaza Rador.

Direcția Principala de Informații (GUR) din Ministerul ucrainean al Apararii avertizeaza ca exista probabilitatea ca serviciile speciale ruse sa pregateasca atacuri teroriste pe teritoriul Rusiei, pentru a acuza apoi Ucraina - transmite RBC, potrivit Rador.

Iranul a declarat luni ca nu a furnizat Rusiei drone pe care sa le foloseasca in atacurile din Ucraina, informeaza Rador.