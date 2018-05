Putin l-a inlocuit pe seful agentiei spatiale ruse cu Dimitri Rogozin

Presedintele Vladimir Putin l-a inlocuit joi pe directorul agentiei spatiale ruse, Roskosmos, afectata in ultimii ani de o serie de esecuri, si l-a numit in aceasta functie pe Dmitri Rogozin, fost vicepremier, a anuntat biroul de presa de la Palatul Kremlin, citat de AFP.



Dmitri Rogozin, care a fost pana saptamana trecuta vicepremier pentru Aparare si Industria Spatiala, este cunoscut pentru declaratiile sale virulente la adresa occidentalilor si este vizat de sanctiuni impuse de Statele Unite - partener major al Rusiei in sectorul spatial - Canada si Uniunea Europeana, sub forma interdictiei…