Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a castigat cel de-al doilea mandat de presedinte al Frantei, in urma unei batalii stranse cu Marine Le Pen, contracandidata sa. Macron a obtinut victoria cu putin peste 58 de procente din voturi.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa, a transmis luni administrația Kremlinului.Potrivit unei telegrame citate de BBC, Putin i-a urat președintelui francez Macron succes in „activitațile statului, precum și sanatate și bunastare”.„Iți doresc din suflet…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni felicitari omologului sau francez Emmanuel Macron reales cu o zi inainte, urandu-i "succes" in noul sau mandat, in ciuda tensiunilor puternice legate de Ucraina. "Va doresc sincer succes in actiunea publica, precum si o sanatate buna", a declarat Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis „cu sinceritate” felicitarile sale pentru caștigarea alegerilor prezidențiale de duminica, in fața contracandidatei sale, Marine Le Pen. Administrația de la Kremlin a publicat mesajul lui Vladimir Putin catre Emmanuel Macron. „Iți urez cu sinceritate succes…

- Presedintele in functie al Frantei, Emmanuel Macron, i-a avertizat vineri pe cetatenii francezi, in cursul unui eveniment electoral, ca vor fi perioade "dificile" daca Marine Le Pen va castiga scrutinul prezidential programat duminica.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care candideaza pentru un nou mandat si se va confrunta in turul doi al scrutinului prezidential in 24 aprilie cu rivala sa de extrema dreapta Marine Le Pen, a declarat luni ca dialogul sau cu seful statului rus, Vladimir Putin, a intrat in impas

- Vladimir Putin l-a felicitat luni pe premierul ungar Viktor Orban pentru victoria sa in alegerile legislative. Președintele rus spera la o consolidare a „parteneriatului” dintre Moscova și Budapesta, a transmis Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis vineri omologului sau francez Emmanuel Macron ca raspunsurile Occidentului la solicitarile Moscovei privind securitatea nu trateaza principalele motive de ingrijorare ale partii ruse, transmit AFP si Reuters, relateaza Agerpres. ''Raspunsurile…