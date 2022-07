Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca armata sa nu a inceput inca „lucrurile serioase” in Ucraina și i-a provocat pe occidentali „sa incerce” sa invinga Rusia pe campul de lupta. Putin i-a provocat pe occidentali sa invinga Rusia „pe campul de lupta” din Ucraina, unde americanii si europenii…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret care impune sancțiuni impotriva a 35 de oficiali ruși de rang inalt, inclusiv a președintelui rus, Vladimir Putin, relateaza The Guardian. Sancțiunile blocheaza bunuri și proprietați ale oficialilor aflați pe lista, ii impiedica sa-și retraga…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va avea convorbiri telefonice cu președinții ucrainean și rus, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, luni, 30 mai. „Speram ca razboiul dintre Rusia și Ucraina sa se incheie cu pacea cat de curand, dar se pare ca situația se inrautațește pe…

- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, dar trebuie sa infrunte realitatea și sa treaca la actiune. Acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat marti cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan despre situatia ”umanitara” din Ucraina, intr-o convorbire telefonica, anunta Kremlinul, relateaza AFP. Cei doi presedinti au ”evocat in detaliu situatia din Ucraina, in contextul operatiunii militare speciale…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

