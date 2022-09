Stiri pe aceeasi tema

- Generalul colonel Mihail Mizintsev a fost numit noul vice-ministru al apararii al Rusiei in locul generalului de armata Dmitri Bulgakov, care a plecat din aceasta funcție, transmite RIA Novosti cu referire la Ministerul apararii. Generalul de armata Dmitri Bulgakov a fost eliberat din funcția de vice-ministru…

- Multi dintre ucrainenii predati de catre Moscova Kievului intr-un important schimb de prizonieri de razboi au fost "torturati in mod brutal" in captivitate, acuza un oficial ucrainean de rang inalt, Kirilo Budanov (FOTO), relateaza AFP. "Multi dintre ei au fost torturati in mod brutal", a denuntat intr-o…

- Moscova și-a abandonat principalul bastion din nord-estul Ucrainei, in urma prabușirii bruște a uneia dintre principalele linii de front ale razboiului, dupa ce forțele ucrainene au avansat rapid, potrivit unei analize Reuters. Caderea rapida a orașului Izium din provincia Harkov a fost cea mai grava…

- Afirmațiile liderului de la Kremlin se contrazic cu cele facute de oficiali americani, care au spus pentru CNN ca SUA considera ca Rusia se confrunta cu o penurie ”grava” de personal militar in Ucraina și cauta sa-și sporeasca numarul de trupe. ”Nu am pierdut nimic și nu vom pierde nimic. Principalul…

- Ministrul rus al apararii cere trupelor sa intensifice actiunile in Donbas Arhiva foto: Alex Buzica. Corespondentul RRA, Alexandru Beleavski, a transmis detalii privind posibila agenda a Moscovei în comunicare publica. Alexandru Beleavski: Operatiunea militara…

- Pentru prima oara in cele 133 de zile de razboi, pe 6 iulie Rusia nu a pretins caștiguri teritoriale in Ucraina, subliniaza Institutul pentru Studiul Razboiulu i (ISW), adaugand ca acest lucru intarește evaluarea sa, potrivit careia forțele rusești au inițiat in mare parte o pauza operaționala. Ministerul…

- Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Moscova a concediat recent mai multi generali, inclusiv pe generalul Alexander Dvornikov si pe comandantul Fortelor Aeropurtate, general-colonelul Andrei Serdiukov. Ministerul rus al Apararii nu a facut niciun comentariu, dar acest lucru vine dupa saptamani…

- Generalul rus Alexander Dvornikov ar fi fost inlocuit. Putin este nemultumit de modul in care se desfasoara razboiul. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Moscova a concediat recent mai multi generali, inclusiv pe generalul Dvornikov si pe comandantul Fortelor Aeropurtate, general-colonelul…