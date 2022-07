Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii de la Moscova, Șerghei Șoigu, l-a informat pe Vladimir Putin ca trupele ruse "au reușit sa elibereze regiunea Luhansk", din estul Ucrainei, dupa ce au obținut "control total" asupra orașului Lisichansk. Afirmațiile au fost respinse la Kiev.

- Presedintele belarus Alexandru Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate, potrivit dpa si AFP. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus miercuri omologului sau indonezian Joko Widodo, aflat in vizita la Kiev, ca participarea tarii sale la summitul G20 care se va desfasura in noiembrie in Indonezia va depinde de ”situatia de securitate a Ucrainei si de componenta” acestui summit, aluzie…

- Moscova a avertizat luni ca livrarile Occidentului de arme cu raza lunga de actiune catre Kiev vor obliga Rusia sa respinga fortele ucrainene si mai departe de granițele sale, crescand, in esența, riscul unor potentiale pierderi teritoriale de catre Ucraina in urma invaziei ruse, relateaza Reuters .…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus in gluma luni ca va avea o discutie serioasa cu Occidentul cu privire la afirmatiile acestuia ca el ar fi de vina pentru intreg haosul economic provocat de conflictul din Ucraina si de sanctiunile devastatoare occidentale la adresa tarii sale, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a insistat vineri, intr-o convorbire la telefon cu cancelarul german Olaf Scholz, asupra "ideologiei naziste" a fortelor cu care Rusia lupta in Ucraina, justificandu-si astfle, inca o data, ofensiva in aceasta tara, relateaza AFP. "S-a atras atentia asupra unei continuari…

- Belarus va continua sa sprijine Rusia prin toate mijloacele si nu va permite nimanui sa rupa relatiile ruso-belaruse, a declarat luni presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, in timpul discursului sau sustinut cu ocazia Zilei Victoriei, care marcheaza victoria sovietica impotriva Germaniei naziste…