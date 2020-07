Presedintele rus Vladimir Putin a declarat - duminica, la Sankt-Petersburg - ca Marina militara rusa va fi dotata cu arme nucleare hipersonice si cu drone submarine nucleare, acestea - potrivit Ministerului Apararii rus - fiind in faza finala de testare, informeaza Reuters si EFE potrivit Agerpres. Putin, care afirma ca nu ar dori o cursa a inarmarilor, a evocat deseori o noua generatie de arme nucleare rusesti care - potrivit lui - sunt fara analogie in prezent si pot lovi aproape peste tot in lume. Unii experti occidentali se intreaba totusi cat de avansate ar fi acestea.



Noile arme,…