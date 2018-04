Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat miercuri "speranta ca judecata sanatoasa va prevala" in relatiile internationale, in prezent "din ce in ce mai haotice", intr-un context de puternice tensiuni...

- Vladimir Putin a votat dis-de-dimineata, in alegerile prezidentiale din Rusia. Liderul de la Kremlin, care are toate sansele sa conduca tara inca sase ani, a votat la o sectie din Moscova, scrie digi24.ro.

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

