Presedintele rus Vladimir Putin si-a aparat miercuri vizita "strict privata" din Austria unde a participat la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, sustinuta de partidul de extrema-dreapta FPO, starnind critici dure in presa si din partea opozitiei de la Viena, relateaza AFP. "A fost o vizita strict privata", a dat asigurari Putin, intr-o conferinta de presa la Soci, in sud-vestul Rusiei, cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto, in contextul in care prezenta puternicului lider rus la aceasta nunta a declansat o ampla polemica in Austria. Insotit de o trupa de dansatori cazaci, Putin…