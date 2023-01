Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind joi, 19 ianuarie, in fața participanților la forumul economic de la Davos, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca nu a ințeles pe deplin cine ia acum deciziile la Kremlin și daca președintele rus Vladimir Putin mai este in viața, transmite BBC . Liderul ucrainean s-a referit…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat, miercuri, 11 ianuarie, guvernului de la Moscova sa majoreze pensiile și salariul minim cu 10%, afirmand ca nu toate problemele economice ale Rusiei au legatura cu razboiul din Ucraina. Totuși, președintele rus a recunoscut ca subiectul a creat dispute…

- Președintele rus Vladimir Putin a supervizat, miercuri, lansarea in misiune a fregatei Amiral Gorșkov, despre care a spus ca este echipata cu noile rachete de croaziera hipersonice Zircon. Liderul de la Kremlin a facut acest anunț in timpul unei videoconferințe cu ministrul Apararii, Serghei Șoigu,…

- Scopul Rusiei este sa uneasca poporul rus, Moscova cautand intotdeauna sa rezolve toate disputele in mod pașnic, a declarat, duminica, președintele rus, Vladimir Putin, la postul de televiziune "Rossia-1", intr-un interviu acordat emisiunii "Moscova. Kremlin. Putin". Liderul rus a amintit ca Rusia…

- Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va asigura ca fortele nucleare ale Rusiei sunt pregatite de lupta si a dat asigurari ca armata va primi tot ceea ce este necesar, fara limite financiare, ca sa-si indeplineasca obiectivele din Ucraina, relateaza „The Guardian". El a acuzat NATO ca isi foloseste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni ca Rusia „nu are niciun interes” sa absoarba Belarus, cel mai apropiat aliat al sau, foarte dependent de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze si petrol, noteaza AFP. „Rusia nu are niciun interes sa absoarba pe nimeni. Pur si simplu nu are sens”, a declarat…

- Vladimir Putin ar fi aproape sa fie inlaturat de la conducerea Rusiei dupa ultimul eșec al armatei ruse, pierderea Hersonului. Unii analiști politici spun ca deja liderul de la Kremlin se confrunta cu o lovitura de stat, intrucat oficialii de rang inalt ar omite deliberat sa execute ordinele date de…

- La exerciții au participat inclusiv bombardiere strategice, submarine și instalații mobile care lanseaza rachete nucleare intercontinentale. Ministrul apararii Serghei Șoigu i-a dat raportul lui Vladimir Putin numindu-l „tovarașe comandant suprem”.A fost simulata și lansarea de rachete balistice Sineva…