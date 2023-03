Stiri pe aceeasi tema

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele chinez, Xi Jinping, au inceput convorbirle la Kremlin. Intalnirea are loc in cabinetul reprezentantativ al primei cladiri a Kremlinului. Dupa cum a anuntat mai devreme secretarul de presa al liderului rus, Dmitri Peskov, Putin si Xi Jinping vor avea…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a aterizat la Moscova pentru o vizita de trei zile in cadrul careia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit presei de stat rusa TASS , citata de CNN . Menționam ca este pentru prima data cand Jinping iși viziteaza vecinul și aliatul apropiat de cand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa mearga in Rusia pentru a se intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, probabil chiar de saptamana viitoare, potrivit unor persoane apropiate acestei chestiuni - ceea ce ar fi mai curand decat se anticipase, potrivit Reuters.Planurile privind o…

- Pe 7 februarie 2022, Vladimir Putin și Xi Jinping declarau o noua era in ordinea globala și, cel puțin pe termen scurt, și-au susținut ambițiile teritoriale respective in Ucraina și Taiwan. Și, deși nimeni nu credea, pe 22 februarie Vladimir Putin punea in aplicare cele declarate, invadand statul ucrainean…

- Livrarile de arme chineze catre Rusia ar putea reprezenta o potențiala escaladare a razboiului din Ucraina intr-o confruntare intre Rusia și China, pe de o parte, și Ucraina și alianța militara NATO condusa de SUA, pe de alta parte.

- Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca președintele Chinei, Xi Jinping, sa faca o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, evenimentul dorindu-se a fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului pe fondul invaziei ruse in Ucraina, scrie Reuters.