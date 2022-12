Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va mai vinde, incepand cu 1 februarie 2023, petrol tarilor care au plafonat pretul petrolului rusesc, se precizeaza intr-un decret emis marti de presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Agerpres.

- Vladimir Putin a avut, astazi, o convorbire telefonica cu Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, despre cooperarea in cadrul OPEC+ și embargoul asupra petrolului rusesc impus de UE, G7 și Australia, scrie Reuters.

- Țarile UE, apoi cele din G7 și Australia, au ajuns la un acord vineri, cu trei zile inainte de intrarea in vigoare a embargoului european. Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit, vineri (2 decembrie), sa plafoneze prețul petrolului rusesc la 60 de dolari per baril, „incheind astfel zile…

- Uniunea Europeana a obținut acordul tuturor statelor membre privind nivelul la care va fi plafonat prețul petrolului rusesc, 60 de dolari barilul, dupa ce embargoul european va intra in vigoare luni. Marea Britanie și Statele Unite au salutat imediat decizia, anunța Rador.

- Diplomati ai Uniunii Europene sustin ca exista un acord provizoriu intre statele membre, de a impune un plafon al preturilor petrolului rusesc, ca pedeapsa pentru invazia Ucrainei, informeaza Rador.

- Prețul petrolului rusesc ar trebui sa fie limitat la 30 și 40 de dolari pe baril, mai mic decat nivelul propus de G7, a declarat sambata președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters.

- Kremlinul elaboreaza un decret prezidențial care va interzice companiilor ruse și oricaror comercianți care cumpara petrolul națiunii sa-l vanda oricarei persoane care participa la un plafon de preț, potrivit unei persoane care cunoaște problema, noteaza Bloomberg.

- Cotatia aluminiului de referinta a inchis in crestere cu 3,3%, la 2.309 dolari pe tona, dupa ce a avansat pentru scurt timp cu 7,3%, la 2.400 dolari pe tona. Administratia Biden are in vedere cresterea tarifelor pentrula aluminiul rusesc la niveluri atat de punitive incat ar interzice efectiv producatorul…