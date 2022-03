Președintele rus, Vladimir Putin, intenționeaza sa participe la summitul G20 ce va fi gazduit de Indonezia, a declarat, miercuri, ambasadorul rus la Jakarta citat de Reuters. Precizarea vine in contextul in care SUA și statele occidentale iau in calcul excluderea Rusiei din grupul celor mai mari economii ale lumii. Vladimir Putin intenționeaza sa participe la […] The post Putin intenționeaza sa participe la summitul G20. Occidentul ia in calcul excluderea Rusiei din grup appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .