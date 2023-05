Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de miercuri, Kremlinul a lansat acuzații grave cu privire la atacul cu drone pe care Ucraina l-ar fi folosit pentru a-l ucide pe Vladimir Putin. Anunțul a fost urmat de asigurari in ceea ce provește respingerea dronelor care vizau cladirea Kremlinului in care ar fi trebuit sa se afle…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transat, in discursul sau de vineri seara, controversa aparuta in ultimele zile in legatura cu Crimeea si o eventuala flexibilizare a pozitiei Kievului in privinta negocierilor de pace, spunand clar ca Ucraina nu va renunta la obiectivul de a recupera intreg…

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa. „Pierderile rusilor sunt de ordinul a 500 de morti si raniti in fiecare zi”, a spus el, adaugand ca…

- Miercuri, 1 martie, consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a reacționat la acuzațiile aduse de Moscova Kievului privind tentative de atacuri cu drone impotriva unor obiective de infrastructura civila din doua regiuni din sudul Rusiei. Mihailo Podoleak a negat ca Ucraina ar fi lansat atacuri cu drone…

- Volodimir Zelenski continua demersurile pentru aducerea in fata unui tribunal international a tuturor celor implicati in invazia rusa in Ucraina, inclusiv a ‘creierelor’ din spatele agresiunii.”Vom demonta intregul sistem de genocid rusesc, de la executanti la arhitectii lui, si ii vom aduce in fata…

- Mihailo Podoliak, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat vineri ca orice plan de incheiere a razboiului cu Rusia trebuie sa includa retragerea trupelor ruse in afara frontierelor Ucrainei din 1991, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Oficialul de la Kiev s-a…

- Vladimir Putin și-a demonstrat „irelevanța și confuzia” in discursul de marți , 21 februarie, adresat Adunarii Federale Ruse, declara Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit CNN . „Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia. Peste tot…

- Fondatorul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a confirmat pentru prima data convingerea larg raspandita ca el a fondat și finanțat și compania Internet Research Agency (IRA), cunoscuta mai bine drept rețeaua de ferme de troli folosita pentru a raspandi narațiunile propagandistice ale…