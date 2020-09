Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist si activist critic la adresa Kremlinului a fost ranit grav intr-un atac care a avut loc duminica, chiar in fața casei sale din Moscova, informeaza postul de radio Eho Moskvi, preluat de dpa și citat de Agerpres. Iegor Jukov, în vârsta de 22 de ani, a fost dus la…

- "S-au ințeles ca, in saptaminile urmatoare, sa se intilneasca la Moscova", precizeaza serviciul de presa al Kremlinului in comunicatul sau de presa care este citat de RIA Novosti. Precizam ca astazi Putin și Lukașenko au avut o discuție telefonica in cadrul careia au discutat chestiuni de actualitate…

- Un avion guvernamental rus folosit pentru transportarea oficialilor înalți, printre care și directorul serviciului de informații FSB, a efectuat un zbor rapid catre Belarus, aterizând înapoi la Moscova miercuri dimineața, relateaza Reuters.Zborul vine pe fondul protestelor…

- Aleksandr Lukasenko, liderul Belarusului, a acordat marti sefilor fortelor de ordine medalii pentru "serviciul impecabil”, recunoscand astfel ajutorul primit in inabusirea protestatarilor care ii cer demisia. Lukasenko, la putere din 1994, este acum supus presiunilor interne, dar si internationale.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit luni informatiile aparute in ultimele zile in media ucrainene ca Rusia s-ar pregati sa invadeze teritoriul Ucrainei pentru a obtine acces la surse de apa pentru a alimenta Crimeea, informeaza agentia de stat rusa TASS."Este o…

- La patru zile de la declaratia ambasadorului rus la Bucuresti ca Moscova permite „libertatea de a vorbi”, spre deosebire de Occident, cinci redactori sefi adjuncti ai celui mai important cotidian financiar din Rusia au demisionat in bloc din cauza noului redactor sef, acuzat de cenzura in favoarea Kremlinului.…