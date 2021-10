Putin, îngrijorat că scumpirea gazelor ar putea afecta exporturile Rusiei Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De aceea nu suntem interesati de o crestere fara sfarsit a preturilor la energie, inclusiv la gaze naturale “, a declarat, miercuri, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la o reuniune a Guvernului de la Moscova, citat de Bloomberg. Preturile de referinta la gaze in Europa, principala piata de export a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

