Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu are „nicio indoiala” ca o victorie a Rusiei in Ucraina este „inevitabila”, in timp ce s-a adresat, miercuri, muncitorilor in timpul unei vizite la o fabrica de armament din Sankt Petersburg, relateaza The Guardian. De asemenea, liderul rus a dezvaluit…

- USR a organizat, vineri dimineața, un protest in fața Administrației Prezidențiale și a Ministerului de Interne „fața de menținerea in funcția de ministru a plagiatorului Lucian Bode”. Membrii formațiunii de opoziție au afișate bannere precum „Șeful polițiștilor e hoț. Bode, demisia!” sau „Iohannis,…

- Putin tocmai a lansat o noua nava, laudandu-se cu rachetele sale de croaziera hipersonice Zircon „atat de puternice” pentru „apararea Rusiei de potențiale amenințari externe”. Președintele rus Vladimir Putin a trimis miercuri in Oceanul Atlantic o fregata inarmata cu rachete de croaziera hipersonice…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit miercuri, la o ședința a ministerului rus al Apararii, unde a transmis ca ar trebui analizate armele și tactica NATO pentru a le include in programul de pregatire a trupelor și echiparea armatei ruse, informeaza publicația rusa Kommersant.Vladimir Putin a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin este in vizita in Belarus impreuna cu ministrii apararii si de externe. Aceasta vizita a starnit temeri la Kiev ca șeful Kremlinului vrea sa faca presiuni asupra aliatului sau pentru a se alatura unei noi ofensive ruse in Ucraina, relateaza Reuters.

- Dupa vizita președintelui Klaus Iohannis in Lituania, in urma cu cateva zile, ministerul Apararii de la București a anunțat ca va trimite 100 de militari și patru avioane F-16 pentru a contribui la misiunile de Poliție Aeriana din Lituania. Incepand de anul viitor, Forțele Aeriene Romane vor asigura,…

- Forțele armate ale Republicii Separatiste Donețk, care lupta de partea Rusiei, au anunțat pe un canal Telegram ca așteapta un ajutor masiv din partea coreenilor lui Kim Jong-un, dupa ce Putin a semnat un decret care permite recrutarea strainilor in armata, informeaza ziarul pro-Kremlin Pravda . „Cetateni…

- Vladimir Putin nu va participa la summitul G20, care va avea loc saptamana viitoare in Indonezia. Kremlinul vrea sa il protejeze pe presedintele rus de posibile tensiuni la nivel inalt privind invadarea Ucrainei, scrie Bloomberg. Putin va evita astfel potentialele confruntari cu liderii mondiali,…