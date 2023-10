Liderul de la Kremlin subliniaza ca lipsa unei solutii cu doua state a condus la actuala ”explozie de violenta” in conflictul israeliano-palestinian. ”Israelul, asa cum stim, a fost creat, insa Palestina, ca stat independent si suveran, nu a fost creata niciodata. Acest lucru nu s-a intamplat”, a subliniat Putin, la Moscova. „Russia has always stood for the creation of an independent, sovereign, Palestinian state.” – Putin at Russian Energy Week 2023. — (@ivan_8848) El si-a exprimat ingrijorarea fata de violente tot mai mari si a indemnat la o minimalizarea a victimelor civile. ”Noi intelegem…