Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita este vrea sa trimita trupe in Siria care sa se alature coaliției coordonate de SUA, potrivit unui anunț facut de ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir. ”Suntem in discutii cu Statele Unite si am astfel de discutii inca de la inceputul crizei siriene in 2011 in legatura cu trimiterea…

- Statele Unite, impreuna cu Franta si Marea Britanie, sub umbrela NATO, au efectuat in noaptea de vineri spre sambata atacuri cu rachete impotriva mai multor obiective strategice din Siria, pentru a pedepsi regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, pe care il considera responsabil de presupuse…

- "Vor fi noi sanctiuni impotriva Rusiei. Secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, le va anunta luni si vor viza in mod direct orice companie care are legaturi cu Bashar al-Assad si cu folosirea armelor chimice", a declarat Haley, in cadrul unui interviu acordat pentru CBS News. Potrivit Mediadax,…

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca tensiunile dintre Statele Unite si Rusia dupa un presupus atac chimic in Siria 'par sa se reduca', relateaza AFP. 'Dorim ca Statele Unite, Rusia si toate fortele coalitiei sa dea dovada de sensibilitate si, in prezent, (...) climatul…

- Intrebat daca se refera la un razboi intre Statele Unite si Rusia, diplomatul a raspuns: "Nu putem sa excludem nicio posibilitate, pentru ca am vazut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase"."Prioritatea imediata este sa prevenim riscul unui razboi”, a declarat ambasadorul…

- 'Unele lucruri sunt pur si simplu impardonabile, inadmisibile, si ele sunt nu numai impotriva Conventiei internationale privind armele chimice, ci si impotriva intregii umanitati', a afirmat Mattis, audiat in Congres cu privire la pozitia Statelor Unite privind recentul atac chimic din Siria.Seful…

- Deprecierea rublei declansata de noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite la sfarsitul saptamanii trecute s-a accentuat miercuri, dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat Moscova sa se pregateasca pentru venirea rachetelor americane in Siria, unde Vladimir Putin este hotarat sa…