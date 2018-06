Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acordul nuclear iranian va apropia tarile Uniunii Europene de Rusia, afirma Iuri Usakov, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin.Iuri Usakov, consilier prezidential pentru Afaceri Externe, a declarat ca Vladimir Putin…

- Sambata, in Rusia, au avut loc manifestatii organizate impotriva investirii lui Vladimir Putin, pe 7 mai, in cel de-al patrulea mandat la Kremlin. Au fost arestate peste 350 de pesoane in intreaga tara, inclusiv un copil, dupa cum informeaza fn-volga.ru.

- Scandalul imens dintre Marea Britanie si Rusia escaladeaza. Britanicii se tem ca oamenii lui Vladimir Putin pregatesc noi atacuri si au decis sa ceara ajutor extern. Theresa May a cerut la reuniunea Consiliului European, solidaritatea tarilor Uniunii Europene impotriva serviciilor secrete ruse, pe…

- Theresa May incearca joi sa obtina o sustinere unanima a partenerilor sai europeni fata de condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, relateaza AFP conform News.ro. ”Sfidarea Rusiei va dura ani…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca nu l-a felicitat pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru "renumire", relateaza Reuters. "Dupa atacul de la Salisbury, nu am dispozitia de a sarbatori renumirea presedintelui Putin", a raspuns Tusk reporterilor,…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.