- Regimul lui Vladimir Putin a ordonat presei de propaganda sa atraga atenția rușilor asupra „opoziției armatei ruse fața de toate țarile din Uniunea Europeana și NATO”, susțin serviciile secrete ucrainene, potrivit portalului Ukrainska Pravda . Mișcarea este menita sa justifice un eventual eșec in Ucraina,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron intr-o convorbire telefonica desfasurata marti, prilej cu care i-a cerut Occidentului sa exercite presiuni asupra Kievului pentru a opri ceea ce liderul de la Kremlin a numit ”atrocitati”,…

- „Le cerem rusilor un coridor umanitar urgent dinspre Azovstal!”, a scris vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk pe contul ei de Telegram. ''Acum sunt acolo circa 1.000 de civili si 500 de soldati raniti. Toti trebuie retrasi de la Azovstal astazi!'', a adaugat ea, lansand totodata un apel ''catre liderii…

- Rusia a anunțat miercuri ca a lansat in cadrul unui test o racheta balistica intercontinentala Sarmat, o noua imbunatațire la arsenalul sau nuclear, relateaza Reuters . Cu aceasta ocazie, președintele Vladimir Putin a spus ca noua racheta le va oferi inamicilor Moscovei ceva de gandit intrucat este…

- Joi, Vladimir Putin a declarat ca Rusia va depune eforturi pentru a-și redirecționa vanzarile de energie spre est, adaugand ca Europa nu va putea renunța complet la gazul rusesc imediat, transmite Reuters cu referire la Bani.md . Rusia a inceput deja, de ceva vreme, sa stranga legaturile cu Asia, in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat marți Uniunea Europeana sa impuna sancțiuni tuturor bancilor și petrolului rusesc și sa stabileasca un termen limita pentru incetarea importurilor de gaze rusești, relateaza Reuters. „Nu putem aștepta… Avem nevoie de decizii puternice, iar UE trebuie…

- Pana pe 11 martie, Șoigu a avut intervenții publice aproape in fiecare zi. Un prieten al ministrului rus al Apararii ar fi spus ca Șoigu ar avea probleme de sanatate, in special cu inima. Ultima data, șeful Ministerului rus al Apararii a fost vazut intr-un videoclip in care ii premiaza pe cațiva dintre…

- Politia rusa a arestat sambata o tanara din Novgorod care protesta in centrul acestui vechi oras tinand o pancarta alba, imaginile devenind virale pe retelele de socializare. Police in Nizhny Novgorod arrested a demonstrator today for protesting with a blank sign. Welcome to Russia in 2022. pic.twitter.com/YprwDqex8V—…